Майже сотню аварійних покрівель у комунальних будинках вже оновили у Дніпрі

Дніпро продовжує ремонтувати аварійні покрівлі у комунальних будинках.

Дніпро продовжує виконувати аварійні ремонти у будинках комунальної власності. Так оновлення покрівель, якого не було десятиліттями, нині проводять постійно та системно.

У пʼятиповерхівці на вул. Леоніда Стромцова, 2-В з 2008 року на верхньому поверсі проживає пані Ніна. Жінка каже, жодного разу не бачила, щоб покрівлю оновлювали.

«Вона вже дійсно стара. У багатьох мешканців через сніг та дощ були проблеми — підтоплювало квартири. Коли в один із ранків я побачила тут вишку, злякалась: думала, уламки ракет на дах прилетіли, бо в такий час живемо. А виявилось, що це нам оновлюють дах. Ми дуже вдячні за такий сюрприз. Хоч і війна, але життя продовжується, і такі ремонти дійсно потрібні», — поділилась місцева мешканка буд. № 2-В по вул. Леоніда Стромцова Ніна Розумовська.

Тут зроблять усі системи водовідведення, гідробарʼєр. А старий шифер замінять на сучасну металочерепицю.

«Це вже завершальні роботи. Лишилось перекрити чверть даху, замінити старі водостічні труби. Звісно, що хлопцям у спеку важче працювати, тож роботи трошки затягнулись. Робимо паузи, аби співробітники не перегрівалися. За кілька днів завершимо оновлення даху повністю», — розповів представник підрядної компанії Євген Корсун.

«На сьогодні ми відремонтували понівечені часом дахи у 94 будинках. Загалом на цей рік маємо плани оновити покрівлю у 377 домах. Наразі одночасно у 10 тривають подібні роботи. Виконуємо усе за заявками мешканців, і ставимо у план ті, де ситуація найгірша», — розповів представник департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Єгор Худяков.

Українська