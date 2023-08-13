Майже десяток снарядів: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Майже десяток ворожих снарядів вдарили по районному центру і Червоногригорівській громаді.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих серед цивільного населення. Наслідки обстрілів уточнюються.
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