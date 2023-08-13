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Майже десяток снарядів: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Сьогодні 08:12
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Вночі, 13 серпня, російські окупанти двічі скорегували важку артилерію на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Майже десяток снарядів: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Майже десяток ворожих снарядів вдарили по районному центру і Червоногригорівській громаді.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих серед цивільного населення. Наслідки обстрілів уточнюються.

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Новости Днепра про Майже десяток снарядів: вночі окупанти обстріляли ДніпропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Майже десяток снарядів: вночі окупанти обстріляли ДніпропетровщинуРусский

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