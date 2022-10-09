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  • Майже 70 смертоносних снарядів,- Валентин Резніченко про ситуацію в області

Майже 70 смертоносних снарядів,- Валентин Резніченко про ситуацію в області

Сьогодні 08:34
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Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко традиційно повідомив про ситуацію в області на ранок 9 жовтня.

Ніч на Дніпропетровщині була як завжди неспокійною. По Нікопольському району ворог випустив 70 смертоносних снарядів. 

Окупанти били з “Градів” та важкої артилерії.

На щастя, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

У місті пошкоджені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.

Інші райони протягом ночі не обстрілювали і на цю хвилину спокійно.

Новости Днепра про Майже 70 смертоносних снарядів,- Валентин Резніченко про ситуацію в області

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Новости Днепра про Майже 70 смертоносних снарядів,- Валентин Резніченко про ситуацію в області

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Новости Днепра про Майже 70 смертоносних снарядів,- Валентин Резніченко про ситуацію в областіУкраїнська Новости Днепра про Майже 70 смертоносних снарядів,- Валентин Резніченко про ситуацію в областіРусский

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