Майже 70 смертоносних снарядів,- Валентин Резніченко про ситуацію в області

Ніч на Дніпропетровщині була як завжди неспокійною. По Нікопольському району ворог випустив 70 смертоносних снарядів.
Окупанти били з “Градів” та важкої артилерії.
На щастя, за попередньою інформацією, люди не постраждали.
У місті пошкоджені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.
У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.
Інші райони протягом ночі не обстрілювали і на цю хвилину спокійно.Елизавета Бельмас
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