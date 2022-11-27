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Майже 1000 за добу: Генштаб опублікував дані про втрати окупантів

Сьогодні 09:44
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В Украні вже 277 дні триває протистояння ворожій росії.
Генштаб ЗСУ на ранок 27 листопада повідомив про врати окупантів за останню добу. 
Усього з 24.02 по 27.11 окупанти втратили:
 
  • особового складу  ‒ близько 87310 (+600)
  • танків ‒ 2905 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8)
  • артилерійських систем – 1897 (+1)
  • РСЗВ – 395
  • засоби ППО ‒ 209
  • літаків – 278
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 531
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6)
  • спеціальна техніка ‒ 163
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
Новости Днепра про Майже 1000 за добу: Генштаб опублікував дані про втрати окупантів

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Новости Днепра про Майже 1000 за добу: Генштаб опублікував дані про втрати окупантівУкраїнська

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