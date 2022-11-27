Майже 1000 за добу: Генштаб опублікував дані про втрати окупантів

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В Украні вже 277 дні триває протистояння ворожій росії. Генштаб ЗСУ на ранок 27 листопада повідомив про врати окупантів за останню добу. Усього з 24.02 по 27.11 окупанти втратили: особового складу ‒ близько 87310 (+600)

танків ‒ 2905 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8)

артилерійських систем – 1897 (+1)

РСЗВ – 395

засоби ППО ‒ 209

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1)

крилаті ракети ‒ 531

кораблі /катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6)

спеціальна техніка ‒ 163 Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Українська Елизавета Бельмас Автор:

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