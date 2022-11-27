Майже 1000 за добу: Генштаб опублікував дані про втрати окупантів
В Украні вже 277 дні триває протистояння ворожій росії.
Генштаб ЗСУ на ранок 27 листопада повідомив про врати окупантів за останню добу.
Усього з 24.02 по 27.11 окупанти втратили:
особового складу ‒ близько 87310 (+600) танків ‒ 2905 (+4) бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) артилерійських систем – 1897 (+1) РСЗВ – 395 засоби ППО ‒ 209 літаків – 278 гелікоптерів – 261 БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1) крилаті ракети ‒ 531 кораблі /катери ‒ 16 автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) спеціальна техніка ‒ 163
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
#image_title
Українська Елизавета Бельмас
Автор:
Новини Дніпра
25.11.2022 08:30
Війська РФ обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади Дніпропетровської області з…
Новини Дніпра
20.11.2022 10:47
В Україні вже майже 9 місяців триває війна. Генштаб ЗСУ.…
Новини Дніпра
13.11.2022 12:40
Українці дивують увесь світ швидкістю відновлення пошкоджень, які принесли окупанти.
новини України
13.11.2022 09:40
Генштаб ЗС України опублікував дані про втрати росії у війні…