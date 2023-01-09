Майстри із Дніпропетровщини розмалювали бойовий гелікоптер петриківським розписом (ФОТО)

Один із бойових гелікоптерів ЗСУ розмалювали петриківським розписом.

Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зазначається, що майстри петриківського розпису з Дніпропетровщини разом із бійцями розфарбували військовий гелікоптер та спорядження. Сталося це коли військові відвідали Петриківську громаду. Спочатку вони побували на екскурсії, а потім взяли участь в майстер-класі від місцевих майстрів.

Для військових це був приємний сеанс арт-терапії, який допоміг перезавантажитися та почати роботу з новими силами.

Нагадаємо, раніше мешканці Петриківки пропонували оздоблювати бойові винищувачі повітряних сил легендарним петриківським розписом. Зазначимо, що він входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Споконвіку цими орнаментами оздоблювали свої оселі мешканці Дніпропетровщини, щоб захистити рідний дім.

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