Магніт на лічильник води: порушників чекають величезні штрафи

В Днепропетровской области любителей "обмануть систему" и поставить на счетчик воды магнит, чтобы меньше платить за коммуналку, ждут огромные штрафы.

Про це повідомляє КП “Павлоградводоканал”.

Так, контролери відділу збуту та технічного контролю комунального підприємства «Павлоградводоканал» під час обстеження та контролю об’єктів обліку в будинках на вулиці Промисловій у Павлограді виявили порушення.

До одного з лічильників споживання води був прикріплений магніт, що дозволило абоненту обдурити постачальника і показати менші витрата, ніж були насправді. Порушнику призначили штраф у розмірі 17 192,66 грн.

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