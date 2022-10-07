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Магніт на лічильник води: порушників чекають величезні штрафи

Сьогодні 10:00
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В Днепропетровской области любителей "обмануть систему" и поставить на счетчик воды магнит, чтобы меньше платить за коммуналку, ждут огромные штрафы.

Новости Днепра про Магніт на лічильник води: порушників чекають величезні штрафи

Про це повідомляє КП “Павлоградводоканал”.

Так, контролери відділу збуту та технічного контролю комунального підприємства «Павлоградводоканал» під час обстеження та контролю об’єктів обліку в будинках на вулиці Промисловій у Павлограді виявили порушення.

До одного з лічильників споживання води був прикріплений магніт, що дозволило абоненту обдурити постачальника і показати менші витрата, ніж були насправді. Порушнику призначили штраф у розмірі 17 192,66 грн.

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Новости Днепра про Магніт на лічильник води: порушників чекають величезні штрафиУкраїнська Новости Днепра про Магніт на лічильник води: порушників чекають величезні штрафиРусский

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