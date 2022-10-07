Магніт на лічильник води: порушників чекають величезні штрафи

Про це повідомляє КП “Павлоградводоканал”.
Так, контролери відділу збуту та технічного контролю комунального підприємства «Павлоградводоканал» під час обстеження та контролю об’єктів обліку в будинках на вулиці Промисловій у Павлограді виявили порушення.
До одного з лічильників споживання води був прикріплений магніт, що дозволило абоненту обдурити постачальника і показати менші витрата, ніж були насправді. Порушнику призначили штраф у розмірі 17 192,66 грн.
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