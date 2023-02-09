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Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

Сьогодні 13:06
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1970-ті роки можна назвати розквітом повоєнного Дніпра. У місті починають з'являтися нові житлові масиви, будуються будинки, з'явилося кілька магазинів самообслуговування, модернізуються кінотеатри. На вулицях у центрі міста ще не багато автомобілів, не розпочалося будівництво метро. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років.

Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

У середині 1970-х років вже збудовано нову набережну з новою дорогою та пішохідною зоною.

Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

Прокладено нові магістралі, але частина пам’ятників ще відсутня та з’явиться пізніше.

Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

Колесо огляду на Монастирському острові з’явилося ще довоєнні роки. Кілька разів його змінювали, встановлюючи все більш «високу» модель.

Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

Там же на острові працювала водно-спортивна база, яка існує досі.

Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

Алея біля колишнього Гірничого інституту завжди була багатолюдною – переважно тут збиралися студенти вишу. На алеї стояли лавки з незвичайним дизайном.

Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

Проспект Богдана Хмельницького називався вулицею Дніпропетровською.

Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

На проспекті Гагаріна з’явився знаменитий перший чи «Синій» корпус ДНУ ім. О. Гончара. У ті роки він вважався висоткою, а його фасад був несхожий на жоден будинок у Дніпрі.

Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

Слобожанський проспект був однією з найзавантаженіших доріг і в 1970-і роки.

Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

Жилмасив Сонячний лише збудували. До цього на території були приватні будинки.

Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

На житловому масиві Перемога запрацював перший магазин самообслуговування. Тут було близько 15 кас, а на прилавках було все: від парфумів до молока.

Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

фото: блог Артема Костюка, gazeta.ua

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Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х роківУкраїнська Новости Днепра про Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х роківРусский

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