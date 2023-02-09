Магазин самообслуговування та нові житлові масиви: ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років

1970-ті роки можна назвати розквітом повоєнного Дніпра. У місті починають з'являтися нові житлові масиви, будуються будинки, з'явилося кілька магазинів самообслуговування, модернізуються кінотеатри. На вулицях у центрі міста ще не багато автомобілів, не розпочалося будівництво метро. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 рідкісних фото Дніпра 1970-х років.

У середині 1970-х років вже збудовано нову набережну з новою дорогою та пішохідною зоною.

Прокладено нові магістралі, але частина пам’ятників ще відсутня та з’явиться пізніше.

Колесо огляду на Монастирському острові з’явилося ще довоєнні роки. Кілька разів його змінювали, встановлюючи все більш «високу» модель.

Там же на острові працювала водно-спортивна база, яка існує досі.

Алея біля колишнього Гірничого інституту завжди була багатолюдною – переважно тут збиралися студенти вишу. На алеї стояли лавки з незвичайним дизайном.

Проспект Богдана Хмельницького називався вулицею Дніпропетровською.

На проспекті Гагаріна з’явився знаменитий перший чи «Синій» корпус ДНУ ім. О. Гончара. У ті роки він вважався висоткою, а його фасад був несхожий на жоден будинок у Дніпрі.

Слобожанський проспект був однією з найзавантаженіших доріг і в 1970-і роки.

Жилмасив Сонячний лише збудували. До цього на території були приватні будинки.

На житловому масиві Перемога запрацював перший магазин самообслуговування. Тут було близько 15 кас, а на прилавках було все: від парфумів до молока.

фото: блог Артема Костюка, gazeta.ua

Читайте також:

Українська Русский

Автор: