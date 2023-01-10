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  • Магазин «Обнова» та башні на даху: як раніше виглядала будівля, де зараз знаходиться «Репортер» (ФОТО)

Магазин «Обнова» та башні на даху: як раніше виглядала будівля, де зараз знаходиться «Репортер» (ФОТО)

Сьогодні 14:52
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У Дніпрі зберіглося не так багато старовинних будинків, а тих, що були відреставровані і сьогодні живуть «новим життям» – ще менше. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як понад 100 років тому виглядав триповерховий будинок, де сьогодні знаходиться один із найвідоміших ресторанів Дніпра.

Новости Днепра про Магазин «Обнова» та башні на даху: як раніше виглядала будівля, де зараз знаходиться «Репортер» (ФОТО)

У середині ХІХ століття у Дніпрі з’явився двоповерховий особняк, який можна побачити й досі. Будинок знаходиться у хорошому стані. Звели його у 1850 році на розі центрального проспекту та тодішньої вулиці Кудашевської. Власник будинку – торговець лісом Хаїм Розенберг захотів, щоб його будинок був різної висоти. Тому на центральному проспекті ми бачимо три поверхи будівлі, на дворовому фасаді їх чотири, а за ними є ще двоповерховий корпус будинку, який використовувався як житло для прислуги та службових справ власника особняка.

Новости Днепра про Магазин «Обнова» та башні на даху: як раніше виглядала будівля, де зараз знаходиться «Репортер» (ФОТО)

На першому поверсі будівлі знаходилися магазини та лавки. На двох інших – здавались квартири. Найдорожчі були з балконами, що виходили на проспект. У 1905 році на вулиці, практично прямо біля будинку Розенберга відбулася сутичка між студентами та міською владою. Вона справила на власника будинку таке велике враження, що він вирішив  продати свій бізнес і виїхати з міста. Однак будинок ще довго належав йому.

Новости Днепра про Магазин «Обнова» та башні на даху: як раніше виглядала будівля, де зараз знаходиться «Репортер» (ФОТО)

1908 року в будинку розміщувалося товариство взаємного кредиту. У 1920-х – він був націоналізований.

Новости Днепра про Магазин «Обнова» та башні на даху: як раніше виглядала будівля, де зараз знаходиться «Репортер» (ФОТО)

Після Другої світової війни зовні будинок дуже змінився – зникли башні з даху та балкони з третього поверху. У 1970-х на першому поверсі знаходився магазин одягу «Обнова». На фасаді біля входу з’явився барельєф  присвячений подіям 1905 року. Верхні поверхи займали різноманітні контори.

Новости Днепра про Магазин «Обнова» та башні на даху: як раніше виглядала будівля, де зараз знаходиться «Репортер» (ФОТО)

На початку цього століття будівля була відреставрована, тепер її дедалі більше знають не як прибутковий будинок Розенберга, а як місце, де знаходиться популярний ресторан.

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Новости Днепра про Магазин «Обнова» та башні на даху: як раніше виглядала будівля, де зараз знаходиться «Репортер» (ФОТО)Українська Новости Днепра про Магазин «Обнова» та башні на даху: як раніше виглядала будівля, де зараз знаходиться «Репортер» (ФОТО)Русский

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