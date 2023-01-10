Магазин «Обнова» та башні на даху: як раніше виглядала будівля, де зараз знаходиться «Репортер» (ФОТО)

У Дніпрі зберіглося не так багато старовинних будинків, а тих, що були відреставровані і сьогодні живуть «новим життям» – ще менше. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як понад 100 років тому виглядав триповерховий будинок, де сьогодні знаходиться один із найвідоміших ресторанів Дніпра.

У середині ХІХ століття у Дніпрі з’явився двоповерховий особняк, який можна побачити й досі. Будинок знаходиться у хорошому стані. Звели його у 1850 році на розі центрального проспекту та тодішньої вулиці Кудашевської. Власник будинку – торговець лісом Хаїм Розенберг захотів, щоб його будинок був різної висоти. Тому на центральному проспекті ми бачимо три поверхи будівлі, на дворовому фасаді їх чотири, а за ними є ще двоповерховий корпус будинку, який використовувався як житло для прислуги та службових справ власника особняка.

На першому поверсі будівлі знаходилися магазини та лавки. На двох інших – здавались квартири. Найдорожчі були з балконами, що виходили на проспект. У 1905 році на вулиці, практично прямо біля будинку Розенберга відбулася сутичка між студентами та міською владою. Вона справила на власника будинку таке велике враження, що він вирішив продати свій бізнес і виїхати з міста. Однак будинок ще довго належав йому.

1908 року в будинку розміщувалося товариство взаємного кредиту. У 1920-х – він був націоналізований.

Після Другої світової війни зовні будинок дуже змінився – зникли башні з даху та балкони з третього поверху. У 1970-х на першому поверсі знаходився магазин одягу «Обнова». На фасаді біля входу з’явився барельєф присвячений подіям 1905 року. Верхні поверхи займали різноманітні контори.

На початку цього століття будівля була відреставрована, тепер її дедалі більше знають не як прибутковий будинок Розенберга, а як місце, де знаходиться популярний ресторан.

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