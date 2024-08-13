МАГАТЕ перевірило градирню ЗАЕС, яка горіла 11 серпня: що виявили

На місці не знайшли залишків ні шин, ні дронів.

Вчора, 12 серпня, есперти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідали градирну станцію на Запорізькій АЕС, в якій 11 серпня виникла пожежа.

Про це йдеться у звіті генерального директора МАГАТЕ.

Після перевірки гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що виникнення пожежі біля основи градирні є малоймовірним.

Окрім пошкоджених окремих частин градирні, зокрема на обладнанні вище рівня форсунок, спеціалісти помітили фрагменти бетону й краплі спаленого пластику. Всі виявлені зразки були зібрані для подальшої експертизи.

Попередньо повідомляється, що пошкодження могли бути спричинені займанням пластикової сітки та каплевловлювача.

Під час обходу території не було помічено ні залишків шин, ні дронів.

Також експерти зазначили, що значних ознак пошкодження градирні немає. Ядерна безпека станції не постраждала.

Остаточну причину виникнення пожежі наразі не виявлено.

Наразі команді не вдалося зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень. МАГАТЕ продовжить свій загальний аналіз після додаткового огляду та доступу до рівня розподілу водяних сопел та басейну з холодною водою, – повідомили в звіті.

Нагадаємо, ввечері 11 серпня стало відомо про займання на Запорізькій АЕС, попередньо було відомо, що росіяни влаштували провокацію, аби звинувачити ЗСУ. В Енергоатомі зазначили, що приміщення і споруди АЕС використовуються російськими військами як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. Тож ймовірною причиною виникнення пожежі може бути як недбалість росіян, які складували та приховували військове обладнання і амуніції на градирні, так і навмисний підпал. О 07:30 12 серпня пожежу було ліквідовано.

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