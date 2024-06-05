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М’ята, лаванда та злакові рослини: в одному з парків Дніпра квітує аромаклумба

Сьогодні 13:55
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У парку Шевченка у Дніпрі квітне та пахне аромаклумба.

Новости Днепра про М'ята, лаванда та злакові рослини: в одному з парків Дніпра квітує аромаклумба

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Любов Чадіна, начальниця служби благоустрою та утримання зелених зон КП «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради розповіла про те, як утримують зелені насадженння на території Дніпра. КП “Міська інфраструктура” косить траву на усіх локаціях, забезпечуючи регулярну боротьбу з бур’янами і значне зниження ризику поширення кліщів та бліх у високих трав’яних заростях.

Місцеві жителі насолоджуються проведенням часу влітку у парках Дніпра, а особливо запахом аромаклумби з багаторічних рослин біля колон у парку Шевченка. Її, а також алею з алівця та гортензій вздовж Літнього театру посадили торік. 

Новости Днепра про М'ята, лаванда та злакові рослини: в одному з парків Дніпра квітує аромаклумба

Такий вид клумб — тренд останніх років серед міського озеленення у світі. Тут ялівець, різноманітні дерева, м’ята, лаванда та навіть злакові рослини, наприклад, пенісетум. Вони дуже привабливі та не потребують ретельного догляду. Усі квіти поширюють приємний аромат, — прокоментувала Любов Чадіна.

На клумбі висаджені також чабрець, тим’ян, монарда, гортензія, ковил. Хоча кількість духм’яних трав та квітів може здатися великою, однак вони гармонічно доповнюють один одного та створюють гарний вид.

Новости Днепра про М'ята, лаванда та злакові рослини: в одному з парків Дніпра квітує аромаклумба

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині стару глиняну хату перетворили на неймовірну етнооселю.

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Новости Днепра про М'ята, лаванда та злакові рослини: в одному з парків Дніпра квітує аромаклумбаУкраїнська Новости Днепра про М'ята, лаванда та злакові рослини: в одному з парків Дніпра квітує аромаклумбаРусский

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