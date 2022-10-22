Люди знову без світла: як пройшла ніч 22 жовтня на Дніпропетровщині

У ніч на 22 жовтня росіяни знову кошмарили Нікопольщину.

Про ситуацію в області повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, цієї ночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район.

Накрили вогнем дві тамтешні громади – Марганецьку та Нікопольську. Попередньо, людей не зачепило.

Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.

Обірвані лінії електропередач. Майже 1 000 родин лишилася без світла. Енергетики уже працюють над тим, щоб повернути людям електрику.

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