Люди випасають худобу поміж надгробків: як зараз виглядає старовинне козацьке кладовище поблизу Дніпра (ФОТО)

Це одне із найстаріших поховань в регіоні.

Відома дніпровська екскурсоводка Леся Логашова показала, як зараз виглядає старовинне козацьке кладовище в Старих Кодаках. Щоб дістатися до нього з Дніпра треба півгодини часу. У селищі розташовані вали першої в нашому краї дерев’яно-земляної фортеці.

Ці землі бачили всяке. За останні 400 років тут відбувалися бої з поляками, коли Річ Посполита намагалася захопити вільних козаків. Тут бачили також османів та росіян, які теж посягали на свободу мешканців цього регіону.

Не одне століття козаки-лоцмани проводили вздовж цих берегів судна через Дніпровські пороги, – зазначає екскурсоводка.

Назва селища походить від татарського слова “койдак”, що переводиться як “поселення на горі”.

Поруч зі цвинтарем в 2011 році знайшли залишки старої церкви Архангела Михаїла, а нещодавно облаштували сучасний храм, до якого часто навідуються місцеві мешканці.

Саме поряд з цією церквою можна знайти залишки старовинного кладовища. Кам’яні надгробки стоять у високій траві, нагадуючи всесвітньо-відомий Стоунхендж. На плитах викарбувані давні надписи та християнська символіка. Більшість з них настільки давні, що вже й не зрозумієш, коли саме вони тут з’явилися. “Наймолодші” з яких датуються кінцем ХІХ сторіччя.

На вході до кладовища встановлена гранітна плита зі словами: “На честь Кодацької фортеці запорізької твердині в час визвольних змагань 1648-1654 відродження української держави”.

Найбільший з надгробків належить нащадку заможного купця, який втопився на порогах.

“Тут спочиває прах раба Божого Пахомія Ісідоровича Звєрєва, який народився в 1859 році і потонув у 1889 році. Знайдений труп в 1893 році, – розповідає екскурсоводка. За однією із версій, родина Звєрєвих використовувала Кодацькі пороги для свого млина, тому за сімейством ходила недобра слава. Що цікаво, хоча цвинтар має історичне значення, але воно не впорядковане і ніяк огороджене. Надгробки повалені, а місцеві жителі випасають на ньому худобу.

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