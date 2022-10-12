Лише вогні вікон: як виглядає вечірній Дніпро без вуличного освітлення (ФОТО)

Наразі вкрай потрібно обмежити споживання електроенергії, для чого мешканців Дніпра просили обмежити використання світла.

В Дніпрі темно на вулицях, але зараз усі розуміють, наскільки це важливо для усіх українців.

Адже це пов’язано з необхідністю економії електроенергії у вечірній час.

Світло на вулицях Дніпра з’явиться тоді, коли будуть завершені роботи із відновлення енергосистеми України.

Фото: Денис Чубченко

Нагадаємо: Економимо електрику: росіяни вранці вдарили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині

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