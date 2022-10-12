Лише вогні вікон: як виглядає вечірній Дніпро без вуличного освітлення (ФОТО)

В Дніпрі темно на вулицях, але зараз усі розуміють, наскільки це важливо для усіх українців.
Адже це пов’язано з необхідністю економії електроенергії у вечірній час.
Світло на вулицях Дніпра з’явиться тоді, коли будуть завершені роботи із відновлення енергосистеми України.
Фото: Денис Чубченко
Нагадаємо: Економимо електрику: росіяни вранці вдарили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині
Читайте також:
Надежда Захарченко
Автор:
День сьогодні був неспокійним. Окупанти нанесли удар по Кам’янському району,…
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. ЗСУ відбили атаки ворога…
Сьогодні уся країна стала на підтримку ЗСУ. Особливо зворушливо це…
Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко показав, як відновлюють Нікополь після ворожих…