Голова ДніпрОВА Лисак підтверджує інформацію про запуск ворожих дронів

Повідомляється, що декілька груп безпілотників було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.
Станом на 22:08 там оголошено сигнал повітряної тривоги.
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