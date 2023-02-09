Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Голова ДніпрОВА Лисак підтверджує інформацію про запуск ворожих дронів

Голова ДніпрОВА Лисак підтверджує інформацію про запуск ворожих дронів

Сьогодні 22:00
просмотров

Російські військові запустили по території України безпілотні летючі апарати. Жителів південних та центральних областей попередили про небезпеку.

Новости Днепра про Голова ДніпрОВА Лисак підтверджує інформацію про запуск ворожих дронів

Повідомляється, що декілька груп безпілотників було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Станом на 22:08 там оголошено сигнал повітряної тривоги.

Новости Днепра про Голова ДніпрОВА Лисак підтверджує інформацію про запуск ворожих дронів

Читайте також:

Новости Днепра про Голова ДніпрОВА Лисак підтверджує інформацію про запуск ворожих дронівУкраїнська Новости Днепра про Голова ДніпрОВА Лисак підтверджує інформацію про запуск ворожих дронівРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Обстріл на Дніпропетровщині: поранено трьох жінок та 12-річну дівчинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Обстріл на Дніпропетровщині: поранено трьох жінок та 12-річну дівчинку

    Російські окупаційні війська 9 лютого обстріляли з важкої артилерії місто…

    У Нікополі чоловіка діставали з 4-метрового колодязя: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    У Нікополі чоловіка діставали з 4-метрового колодязя: що відомо

    Сьогодні вдень на 101 надійшло повідомлення, що на проспекті Трубників…

    Допомагали ухилянтам: поліція затримала жителя Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Допомагали ухилянтам: поліція затримала жителя Дніпра

    За допомогою спільників 43-річний дніпрянин оформлював військовозобов’язаним чоловікам документи волонтера…

    ЗСУ збили три ворожих безпілотники, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    ЗСУ збили три ворожих безпілотники, – Генштаб

    Українські військові збили три ворожих безпілотники, а окупанти не полишають…

    Наверх