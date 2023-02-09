Голова ДніпрОВА Лисак підтверджує інформацію про запуск ворожих дронів

Російські військові запустили по території України безпілотні летючі апарати. Жителів південних та центральних областей попередили про небезпеку.

Повідомляється, що декілька груп безпілотників було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Станом на 22:08 там оголошено сигнал повітряної тривоги.

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