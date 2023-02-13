Луснули наче шкарлупа: як виглядають дороги після руйнівних землетрусів у Туреччині (ВІДЕО)

За останніми даними, уже відомо про 31643 загиблих у Туреччині та понад 4500 загиблих у Сирії.
Пізніше у мережі показали, як виглядають дороги у Туреччині після руйнівного стихійного явища.
Як повідомляє видання Bloomberg, землетруси завдали економіці країни збитків у розмірі $84 млрд або близько 10% ВВП.
Рятувальна операція триває, тому, на жаль, кількість постраждалих та загиблих буде зростати.
Нагадаємо, раніше ми писали: Пробув під завалами 128 годин: у Туреччині врятували двомісячного малюка.
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