Луснули наче шкарлупа: як виглядають дороги після руйнівних землетрусів у Туреччині (ВІДЕО)

6 лютого Туреччину та Сирію сколихнули потужні землетруси.

За останніми даними, уже відомо про 31643 загиблих у Туреччині та понад 4500 загиблих у Сирії.

Пізніше у мережі показали, як виглядають дороги у Туреччині після руйнівного стихійного явища.

Як повідомляє видання Bloomberg, землетруси завдали економіці країни збитків у розмірі $84 млрд або близько 10% ВВП.

Рятувальна операція триває, тому, на жаль, кількість постраждалих та загиблих буде зростати.

Нагадаємо, раніше ми писали: Пробув під завалами 128 годин: у Туреччині врятували двомісячного малюка.

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