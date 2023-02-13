Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Луснули наче шкарлупа: як виглядають дороги після руйнівних землетрусів у Туреччині (ВІДЕО)

Луснули наче шкарлупа: як виглядають дороги після руйнівних землетрусів у Туреччині (ВІДЕО)

Сьогодні 18:03
просмотров

6 лютого Туреччину та Сирію сколихнули потужні землетруси.

Новости Днепра про Луснули наче шкарлупа: як виглядають дороги після руйнівних землетрусів у Туреччині (ВІДЕО)

За останніми даними, уже відомо про 31643 загиблих у Туреччині та понад 4500 загиблих у Сирії.

Пізніше у мережі показали, як виглядають дороги у Туреччині після руйнівного стихійного явища.

Як повідомляє видання Bloomberg, землетруси завдали економіці країни збитків у розмірі $84 млрд або близько 10% ВВП.

Рятувальна операція триває, тому, на жаль, кількість постраждалих та загиблих буде зростати.

Нагадаємо, раніше ми писали: Пробув під завалами 128 годин: у Туреччині врятували двомісячного малюка.

Читайте також:

Новости Днепра про Луснули наче шкарлупа: як виглядають дороги після руйнівних землетрусів у Туреччині (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Луснули наче шкарлупа: як виглядають дороги після руйнівних землетрусів у Туреччині (ВІДЕО)Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Слідом за Куїнджі: Рєпіна та Айвазовського визнали українськими художниками
    новини України
    Вчора 18:51
    Слідом за Куїнджі: Рєпіна та Айвазовського визнали українськими художниками

    Музей мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку визнав художників Іллю Рєпіна та…

    Пробув під завалами 128 годин: у Туреччині врятували двомісячного малюка
    Світові новини
    Вчора 17:59
    Пробув під завалами 128 годин: у Туреччині врятували двомісячного малюка

    У суботу, 11 лютого, у Туреччині з-під завалів будинку після…

    В Україні теж можуть статися потужні землетруси, – сейсмолог НАН
    новини України
    Вчора 12:23
    В Україні теж можуть статися потужні землетруси, – сейсмолог НАН

    В Україні можливі землетруси, адже вона знаходиться у тому ж…

    Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 тисяч осіб
    Світові новини
    Вчора 09:16
    Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 тисяч осіб

    Кількість загиблих у Туреччині та Сирії після землетрусу, що стався…

    Наверх