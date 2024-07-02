Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Лукашук звернувся до Кабміну з проханням не відключати світло в одному з районів Дніпропетровщини

Лукашук звернувся до Кабміну з проханням не відключати світло в одному з районів Дніпропетровщини

Сьогодні 12:24
просмотров

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук звернувся до Кабміну з проханням не застосовувати графіки відключень світла у громадах Дніпропетровщини, де йдуть бойові дії.

Новости Днепра про Лукашук звернувся до Кабміну з проханням не відключати світло в одному з районів Дніпропетровщини

Зокрема це стосується Нікополя та громад Нікопольського району. Там налічується 8 територій, на яких ведуться активні бойові дії. Також там важка гуманітарна ситуація і, крім відключень світла, мешканці мають проблеми з водопостачанням, зв’язком та належним оповіщенням про небезпеку через обстріли.

Про це Микола Лукашук повідомив у своєму Телеграм-каналі.

“Напередодні опалювального сезону питання постало вкрай гостро. Прифронтові громади нашої області зараз не споживають багато електроенергії. Тому вважаю, що там можуть не застосовуватися графіки погодинних відключень. Це допоможе нашим людям, які перебувають під постійним тиском ворога. Сподіваюсь, це питання буде вирішено”, – написав Микола Лукашук.

Читайте також:

Новости Днепра про Лукашук звернувся до Кабміну з проханням не відключати світло в одному з районів ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Лукашук звернувся до Кабміну з проханням не відключати світло в одному з районів ДніпропетровщиниРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:16
    Виходи граніту та поля барбарису: як виглядає незвичайне місце відпочинку за півгодини їзди від Дніпра (ФОТО)

    Неподалік Дніпра знаходяться дачні селища та села, де є вихід…

    У Дніпрі на Набережній Перемоги вишикувалася величезна черга: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:08
    У Дніпрі на Набережній Перемоги вишикувалася величезна черга: що сталося

    У Дніпрі на Набережній Перемоги помітили “безкінечну” чергу.

    У Дніпрі встановили особу жінки, яку знайшли рятувальники під завалами понівеченої від ракетної атаки багатоповерхівки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:35
    У Дніпрі встановили особу жінки, яку знайшли рятувальники під завалами понівеченої від ракетної атаки багатоповерхівки

    Встановлено особу ще однієї загиблої внаслідок ракетної атаки по Дніпру.

    Жителі Дніпра вигадали “надійний” спосіб заряджання гаджетів під час шопінгу в супермаркеті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:26
    Жителі Дніпра вигадали “надійний” спосіб заряджання гаджетів під час шопінгу в супермаркеті

    Дніпряни вигадали спосіб, як заряджати гаджети під час шопінгу.

    Наверх