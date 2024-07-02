Лукашук звернувся до Кабміну з проханням не відключати світло в одному з районів Дніпропетровщини

Зокрема це стосується Нікополя та громад Нікопольського району. Там налічується 8 територій, на яких ведуться активні бойові дії. Також там важка гуманітарна ситуація і, крім відключень світла, мешканці мають проблеми з водопостачанням, зв’язком та належним оповіщенням про небезпеку через обстріли.
Про це Микола Лукашук повідомив у своєму Телеграм-каналі.
“Напередодні опалювального сезону питання постало вкрай гостро. Прифронтові громади нашої області зараз не споживають багато електроенергії. Тому вважаю, що там можуть не застосовуватися графіки погодинних відключень. Це допоможе нашим людям, які перебувають під постійним тиском ворога. Сподіваюсь, це питання буде вирішено”, – написав Микола Лукашук.
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