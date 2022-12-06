Лукашук прокоментував вибухи, які чули у Дніпрі

У Дніпрі у вівторок, 6 грудня, близько 22:00 пролунали вибухи, в області лунає повітряна тривога. Атаку "шахідами" підтвердили.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук прокоментував ситуацію з приводу вечірньої атаки.

Російські окупанти вирішили проти ночі привітати нас з Днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні «байкери» будуть припарковані. Зберігаємо спокій, – написав він.

У Дніпропетровській ОВ рекомендують до закінчення повітряної тривоги перебувати в укриттях. Увечері тривога поширилася на чотири регіони – Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську та Полтавську області.

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