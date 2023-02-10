Лукашук попередив про загрозу ракетного удару: є пуски

У Дніпрі ранок почався з повітряної тривоги. За словами голови обласної ради Миколи Лукашука, вже зафіксовані пуски ракет.
Пам‘ятаємо про правила безпеки, нічого не викладаємо в соцмережі і віримо в ППО, – написав він.
Зазначимо, що зараз гуляє інформація про десятки ракет які можуть зайти до повітряного простору України, але скільки їх саме знають тільки повітряні сили, які поділяться з нами цими даними після того, як відіб’ють напад.
upd: Голова Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що в місті чули вибухи та є загроза повторних ударів.
Нагадаємо, сьогодні вночі було гучно. Область пережила атаку ракетами та шахедами. На жаль, були влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі, а в Дніпрі чули вибухи.
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