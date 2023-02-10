Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Лукашук попередив про загрозу ракетного удару: є пуски

Сьогодні 09:25
просмотров

У Дніпрі є загроза ракетного удару.

У Дніпрі ранок почався з повітряної тривоги. За словами голови обласної ради Миколи Лукашука, вже зафіксовані пуски ракет.

Пам‘ятаємо про правила безпеки, нічого не викладаємо в соцмережі і віримо в ППО, – написав він.

Зазначимо, що зараз гуляє інформація про десятки ракет які можуть зайти до повітряного простору України, але скільки їх саме знають тільки повітряні сили, які поділяться з нами цими даними після того, як відіб’ють напад. 

upd: Голова Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що в місті чули вибухи та є загроза повторних ударів. 

Нагадаємо, сьогодні вночі було гучно. Область пережила атаку ракетами та шахедами. На жаль, були влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі, а в Дніпрі чули вибухи.

Читайте також:

Новости Днепра про Лукашук попередив про загрозу ракетного удару: є пускиУкраїнська Новости Днепра про Лукашук попередив про загрозу ракетного удару: є пускиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Екстрені відключення світла та зупинка роботи громадського транспорта: ситуація в Дніпрі на ранок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Екстрені відключення світла та зупинка роботи громадського транспорта: ситуація в Дніпрі на ранок

    Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях…

    Атака Дніпропетровщини «Шахедами» і ракетами: офіційні подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Атака Дніпропетровщини «Шахедами» і ракетами: офіційні подробиці

    Окупанти вночі атакували Дніпро та область «Шахедами» та ракетами. Є…

    Через аварійні роботи у Дніпрі є проблеми із водопостачанням : адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Через аварійні роботи у Дніпрі є проблеми із водопостачанням : адреси

    У Дніпрі через аварійні роботи на вул. 20-річчя Перемоги та…

    Зварювальний апарат та індукційна плитка: у Дніпровському районі чоловік пограбував будинок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Зварювальний апарат та індукційна плитка: у Дніпровському районі чоловік пограбував будинок

    У Дніпровському районі у селищі Дослідне чоловік обікрав будинок.

    Наверх