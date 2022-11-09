Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

П’ять БПЛА наша ППО знищила. Але, на жаль, є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. У якому вони стані, ми писали тут.
Пізніше Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, показав, як виглядає підприємство після нічної атаки.
Росіяни хочуть, щоб ми боялися. Вони чекають, коли ж ми зламаємося і погодимося на будь-які умови, щоб зупинити цю війну. Але окупанти й досі так нічого і не зрозуміли… Вони не зрозуміли, що отримуватимуть по зубах і вмиратимуть. Україна переможе. Наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру. Чи залишилося в загарбників щось людське? Питання риторичне, – написав Микола Лукашук.
росія – країна-терорист.
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Александра Лучка
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