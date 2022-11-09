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Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

Сьогодні 13:28
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Уночі окупанти атакували Дніпро та Дніпропетровську область дронами.

Новости Днепра про Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

П’ять БПЛА наша ППО знищила. Але, на жаль, є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. У якому вони стані, ми писали тут.

Пізніше Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, показав, як виглядає підприємство після нічної атаки.

Новости Днепра про Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

Росіяни хочуть, щоб ми боялися. Вони чекають, коли ж ми зламаємося і погодимося на будь-які умови, щоб зупинити цю війну. Але окупанти й досі так нічого і не зрозуміли… Вони не зрозуміли, що отримуватимуть по зубах і вмиратимуть. Україна переможе. Наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру. Чи залишилося в загарбників щось людське? Питання риторичне, – написав Микола Лукашук.

Новости Днепра про Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

росія – країна-терорист. 

Новости Днепра про Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

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Новости Днепра про Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)Українська

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