Льодову арену в Дніпрі зачинили на ремонт: що планують зробити та коли чекати на відкриття

Передбачається, що після ремонту та встановлення нового обладнання вдастся зекономити близько 30% електроенергії, а це є дуже важливим в умовах постійної загрози для енергосистеми країни.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міськради.
Воно дійсно потребувало заміни, бо цю арену збудували ще у 2012 році, і за цей час воно вже зносилось. Наразі тут працюють над усуненням джерела холодоагента в чилері, повністю замінюють фреон, встановлюють сухий охолоджувач з врізкою в теплову систему. Роботи розпочали 10 липня і плануємо їх завершити до кінця цього місяця», – прокоментував головний енергетик КП «Молодіжне творче обʼєднання» дніпровської міської ради Вʼячеслав Тригуб.
Наразі у закладі проводяться наступні роботи: пошук та усунення витоків холодоагента в чиллері; повна заміна фреону; модернізація розподілення повітря припливного і витяжного повітря кліматичної установки; встановлення сухого охолоджувача з врізкою в теплову систему.
Льодова арена – важливий спортивний обʼєкт у Дніпрі та найбільша база для тренувань у всій південно-східній частині України. Тут тренуються 300 юних спортсменів у напрямках фігурного катання та хокею. Серед них – 50 дітей-переселенців.
Зазначається, що ремонтні роботи планують закінчити 24 липня.
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