Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Літо триває”: відомий синоптик розповіла, якою буде погода у Дніпрі цього тижня

“Літо триває”: відомий синоптик розповіла, якою буде погода у Дніпрі цього тижня

Сьогодні 16:57
просмотров

Погіршення погоди поки не прогнозують.

Новости Днепра про

На календарі вже 18 вересня, але за вікном – літо, щоправда, бабине.

Відомий синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні, зокрема Дніпрі, цього тижня.

За її словами, літо в Україні триває. У вівторок, 19 вересня, ймовірні опади у західних областях. Проте більша частина території України все ж належатиме антициклону – опадів не буде. Температура повітря цього тижня не зазнає особливих змін: +23 +26 градусів, в західній частині до +19 +23.

Нюанси, звісно, враховуватиму і писатиму. А так – сонце, теплО, дощі лише в західних областях, та й то не надовго, – зазначила синоптик.

Тому, поки є можливість, насолоджуйтеся теплими осінніми днями: сходіть на прогулянку, зустріньтеся з друзями!

Новости Днепра про

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: на 18-19 вересня.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Нікополь заполонили лисиці-“загарбниці”, які через обстріли живуть на заводах та крадуть худобу
Новини Дніпра
Сьогодні 14:00
Нікополь заполонили лисиці-“загарбниці”, які через обстріли живуть на заводах та крадуть худобу

Мешканці Нікополя скаржаться на лисиць, які оселилися на заводах та…

Аб’юзеру, який через ревнощі жорстоко побив свою кохану, дали рік умовно: деталі справи
Новини Дніпра
Сьогодні 13:12
Аб’юзеру, який через ревнощі жорстоко побив свою кохану, дали рік умовно: деталі справи

У Кривому Розі судили чоловіка, який жорстоко побив свою співмешканку.

На Дніпропетровщині низка приміських поїздів тимчасово змінить розклад руху
Новини Дніпра
Сьогодні 12:55
На Дніпропетровщині низка приміських поїздів тимчасово змінить розклад руху

Важлива інформація!

Жителі Дніпропетровщини хотіли втекти з України в причепі з зерном
Новини Дніпра
Сьогодні 10:22
Жителі Дніпропетровщини хотіли втекти з України в причепі з зерном

18 українців намагалися втекти з України в причепі із зерном.…

Наверх