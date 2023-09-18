“Літо триває”: відомий синоптик розповіла, якою буде погода у Дніпрі цього тижня

Погіршення погоди поки не прогнозують.

На календарі вже 18 вересня, але за вікном – літо, щоправда, бабине.

Відомий синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні, зокрема Дніпрі, цього тижня.

За її словами, літо в Україні триває. У вівторок, 19 вересня, ймовірні опади у західних областях. Проте більша частина території України все ж належатиме антициклону – опадів не буде. Температура повітря цього тижня не зазнає особливих змін: +23 +26 градусів, в західній частині до +19 +23.

Нюанси, звісно, враховуватиму і писатиму. А так – сонце, теплО, дощі лише в західних областях, та й то не надовго, – зазначила синоптик.

Тому, поки є можливість, насолоджуйтеся теплими осінніми днями: сходіть на прогулянку, зустріньтеся з друзями!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: на 18-19 вересня.

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