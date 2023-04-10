Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Літак, вертоліт, 3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати Росії в Україні за тиждень

Літак, вертоліт, 3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати Росії в Україні за тиждень

Сьогодні 06:45
просмотров

За тиждень, з 3 по 9 квітня, українські військові ліквідували 3600 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 63 БПЛА.

Новости Днепра про Літак, вертоліт, 3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати Росії в Україні за тиждень

Про це повідомляє перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 03-09.04 орієнтовно склали:

  • особового складу 3600 осіб ліквідовано,
  • танків – 18 од.,
  • бойових броньованих машин – 38 од.,
  • артилерійських систем – 53 од.,
  • РСЗВ – 6 од.,
  • засобів ППО – 3 од,
  • літаків – 1 од.,
  • вертольотів – 1 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63,
  • крилатих ракет – 0,
  • кораблів/катерів – 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 од,
  • спеціальної техніки – 13.

Як повідомлялось, за даними на ранок неділі, 9 квітня, українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 178150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 ББМ та 14 БПЛА.

Читайте також:

Новости Днепра про Літак, вертоліт, 3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати Росії в Україні за тижденьУкраїнська Новости Днепра про Літак, вертоліт, 3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати Росії в Україні за тижденьРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Українські військові відбили 40 ворожих атак на Сході та знищили склад боєприпасів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    07.04.2023 19:15
    Українські військові відбили 40 ворожих атак на Сході та знищили склад боєприпасів, – Генштаб

    Українські захисники відбили 40 атак російських окупантів на Сході. До…

    Окупанти залучають наркоманів до будівництва оборонних споруд в Криму, – Генштаб
    Новини Дніпра
    07.04.2023 08:00
    Окупанти залучають наркоманів до будівництва оборонних споруд в Криму, – Генштаб

    Російські війська зосереджують основні зусилля для наступу на Лиманському, Бахмутському,…

    ЗСУ знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби та відбили понад 20 атак, – Генштаб
    Новини Дніпра
    06.04.2023 18:45
    ЗСУ знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби та відбили понад 20 атак, – Генштаб

    Українські військові відбили понад 20 атак у Донецькій області та…

    На Дніпропетровщині майор відлупцював сержанта: як його покарали
    Новини Дніпра
    06.04.2023 14:04
    На Дніпропетровщині майор відлупцював сержанта: як його покарали

    У Кривому Розі майор побив сержанта.

    Наверх