Літак, вертоліт, 3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати Росії в Україні за тиждень

Про це повідомляє перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 03-09.04 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, за даними на ранок неділі, 9 квітня, українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 178150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 ББМ та 14 БПЛА.
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