«Лікувальне» дерево: у Дніпрі на лівому березі помітили дивну «ялинку»

Сезон прикрашання ялинок у самому розпалі, тож кожного дня на вулицях Дніпра помічають нову новорічну красуню. Раніше в центрі помічали алко-ялинку. Схоже в Амур-Нижньодніпровському районі вирішили продовжити тему і пофантазувати, зробивши «лікувальне» дерево.
Ялинка в АНД районі, – коментують знахідку містяни.
Невідомо, чи використали для інсталяції нові, чи використані шприци. Містяни припустили, що хтось хотів полікувати дерево, або дійсно таким чином проявив свій мистецький талант.
Іронічно те, що на фоні «ялинки» видніється знак аптеки.
Що ж стосується справжніх ялинок, то ціни на них б’ють рекорди. ТУТ ми робили огляд вартості сосен на одному із ялинкових базарчиків.
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