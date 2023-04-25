Лікарні, ТЦ, школи та метро: в Дніпрі повідомили про “замінування”

Про це повідомляють у пресслужбі міської ради Дніпра.
Учора до call-центру СБУ знову надійшло повідомлення про замінування будівель судів, торгових центрів, шкіл, лікарень та червоної лінії метро у Дніпрі.
Фахівці обстежили 211 об’єктів: 14 будівель судів, 32 торгові центри, 121 школу, 38 лікарень та 6 станцій метро. Підрозділи ДСНС не залучалися.
Інформація не підтвердилася, вибухонебезпечні матеріали не були знайдені.
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