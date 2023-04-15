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Лікарні, дитсадки, аеропорт, СБУ і ТРЦ: у Дніпрі повідомили про замінування майже 250 будівель

Сьогодні 09:01
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У п'ятницю, 14 квітня, на електронну пошту колл-центру СБУ надійшов черговий лист про замінування ряду будівель у Дніпрі.

Новости Днепра про Лікарні, дитсадки, аеропорт, СБУ і ТРЦ: у Дніпрі повідомили про замінування майже 250 будівель

Зокрема, “терорист” погрожував підірвати декілька ТРЦ, лікарень, дитячих садочків, аеропорт і, власне, будівлю СБУ. Усього – 249 об’єктів. Правоохоронцям довелося перевірити їх усі. 

Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.  

Співробітники поліції обстежили приміщення та прилеглі території усіх зазначених зловмисником локацій. Жодних небезпечних предметів виявлено не було – інформація про мінування виявилася хибною. 

Нагадаємо, статтею 259 Кримінального кодексу України визначено, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, – карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

У випадку, коли об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури, будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я, заклади освіти, або якщо це повідомлення спричинило тяжкі наслідки чи вчинене повторно, – карається позбавленням волі від 4 до 8 років.

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Новости Днепра про Лікарні, дитсадки, аеропорт, СБУ і ТРЦ: у Дніпрі повідомили про замінування майже 250 будівельУкраїнська Новости Днепра про Лікарні, дитсадки, аеропорт, СБУ і ТРЦ: у Дніпрі повідомили про замінування майже 250 будівельРусский

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