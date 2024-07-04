Лікарі розповіли, як почуваються постраждалі внаслідок обстрілу Дніпра 3 липня

У Дніпрі в лікарнях знаходяться 8 постраждалих внаслідок ракетного обстрілу 3 липня.

За словами лікарів, до лікарень звернулися 22 постраждалих: 10 чоловіків та 12 жінок. З них 8 пацієнтів перебувають у медзакладах, 14 лікуються вдома. Стан всіх пацієнтів стабільний.

Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я населення Дніпровської міськради.

“Стан пацієнтів стабільний. У Дніпрі станом на 08:00 до міських медзакладів звернулось 22 людини середнього віку (10 чоловіків, 12 жінок). З них 8 пацієнтів лікуються стаціонарно, 14 — амбулаторно”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок вранішньої атаки на Дніпро 3 липня загинуло шестеро людей. Згідно розпорядженню голови Дніпровської міської ради Бориса Філатова сьогодні, 4 липня, у Дніпрі оголошено День Жалоби. У місті заборонені розважальні заходи, біля адмінбудівель приспустять прапори. Рекомендується вивісити Державні Прапори з чорними стрічками для вшанування пам’яті загиблих.

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