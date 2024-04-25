Лікарі-ФОП та їхні пацієнти скаржаться на дискримінацію: у чому проблема

Приватні лікарі скаржаться на "підводне каміння" в українському законодавстві.

З 2018 року триває медична реформа, яка вже показала результативність на першому етапі. Зокрема, з’явилися сімейні лікарі, які можуть надавати послуги, як в державних установах та і в приватних клініках.

Медичні послуги населенню можуть надавати, як державні або приватні клініки, які є юридичними особами, так і лікарі – фізичні особи-підприємці (ФОП). Останні такі ж самі лікарі, як і в медичних закладах. Вони майже нічим не відрізняють від своїх колег та укладають договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), яка оплачує певні пакети послуг безоплатні для пацієнтів.

Лікарі-ФОП добре знають всі хвороби своїх підопічних і ведуть їх комплексне лікування. Втім, за словами медиків, які ведуть приватну практику, проблеми виникають на етапі, коли пацієнти потребують довідки.

Наприклад, коли людин хоче отримати такі соціальні послуги, як санаторне лікування, або реабілітація, або встановлення інвалідності.

Таку довідку може лікарсько-консультативна комісія (ЛКК), але у приватних клініках, навіть за наявності штату кваліфікованих працівників, які мають договори з НСЗУ, такої можливості немає.

Основами законодавства України про охорону здоров’я визначено, що заклад охорони здоров’я – юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців (з реабілітації). Враховуючи положення законодавства можна зробити висновок, що лікарсько-консультативні комісії створюються виключно при закладах охорони здоров’я. Фізична особа – підприємець самостійно, або ж у співпраці з іншою фізичною особою – підприємцем не можете створити ЛКК та видавати вищезазначені довідки, – таку відповідь отримав один із приватних лікарів від МОЗ.

Лікарі, які працюють, як ФОП, вважають таку норму дискримінаційною.

На сайті Кабміну з’явилася петиція, де медики просять Уряд переглянути законодавство, яке стосується лікарських комісій.