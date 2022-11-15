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  • Лежав на пустирі: у Дніпрі на проспекті Поля знайшли труп напівголого чоловіка

Лежав на пустирі: у Дніпрі на проспекті Поля знайшли труп напівголого чоловіка

Сьогодні 12:52
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Сьогодні, 15 листопада, на проспекті Поля знайшли тіло напівголого чоловіка.

Новости Днепра про Лежав на пустирі: у Дніпрі на проспекті Поля знайшли труп напівголого чоловіка

Воно лежало на пустирі біля будинку №18.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На місце події оперативно прибули правоохоронці. Попередньо, тілесних ушкоджень на тілі немає. Але на трупі виявили сліди від укусів тварин.

Усі обставини будуть встановлювати правоохоронці.

Увага! Фото 18+.

Новости Днепра про Лежав на пустирі: у Дніпрі на проспекті Поля знайшли труп напівголого чоловіка

Новости Днепра про Лежав на пустирі: у Дніпрі на проспекті Поля знайшли труп напівголого чоловіка

Новости Днепра про Лежав на пустирі: у Дніпрі на проспекті Поля знайшли труп напівголого чоловіка

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Новости Днепра про Лежав на пустирі: у Дніпрі на проспекті Поля знайшли труп напівголого чоловікаУкраїнська

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