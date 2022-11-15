Лежав на пустирі: у Дніпрі на проспекті Поля знайшли труп напівголого чоловіка

Воно лежало на пустирі біля будинку №18.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На місце події оперативно прибули правоохоронці. Попередньо, тілесних ушкоджень на тілі немає. Але на трупі виявили сліди від укусів тварин.
Усі обставини будуть встановлювати правоохоронці.
Увага! Фото 18+.
Читайте також:
Автор:
В Україні продовжуються планові та аварійні відключення світла. Іноді вони…
У Дніпрі рятують побите живодерами цуценя.
У Дніпрі сьогодні, 15 листопада, деякі мешканці залишилися без води.
Учора, 14 листопада, на лінію "102" небайдужі громадяни повідомили, що…