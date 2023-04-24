Лежали посеред вулиці: у Дніпрі двоє хлопчиків втратили свідомість через алкоголь

У Дніпрі знайшли посеред вулиці п'яних дітей.

Днями в Дніпрі на Моніторній знайшли двох школярів, які були без свідомості, про це пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Перехожі відразу викликали швидку та поліцію. Як виявилося, діти перед цим вживали алкоголь, через що сильно сп’яніли та втратили свідомість посеред вулиці. У безпорадному стані обох відправили до однієї з лікарень.

Відомо, що ювенальні поліцейські вже знайшли батьків хлопчиків. Їх притягнули до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. Правоохоронці тепер слідуватимуть за їх родинами, щоб подібних інцидентів більше не повторилося.

Нагадаємо, у Дніпрі шукають 6-річного поліція Макара Орешкіна. Хлопчик вийшов з дому та побіг в сторону дитячого майданчика, але досі не повернувся. Деталі ТУТ.

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