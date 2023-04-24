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  • Лежали посеред вулиці: у Дніпрі двоє хлопчиків втратили свідомість через алкоголь

Лежали посеред вулиці: у Дніпрі двоє хлопчиків втратили свідомість через алкоголь

Сьогодні 13:36
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У Дніпрі знайшли посеред вулиці п'яних дітей.
Новости Днепра про Лежали посеред вулиці: у Дніпрі двоє хлопчиків втратили свідомість через алкоголь

фото ілюстративне

Днями в Дніпрі на Моніторній знайшли двох школярів, які були без свідомості, про це пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Перехожі відразу викликали швидку та поліцію. Як виявилося, діти перед цим вживали алкоголь, через що сильно сп’яніли та втратили свідомість посеред вулиці. У безпорадному стані обох відправили до однієї з лікарень.

Відомо, що ювенальні поліцейські вже знайшли батьків хлопчиків. Їх притягнули до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. Правоохоронці тепер слідуватимуть за їх родинами, щоб подібних інцидентів більше не повторилося.

Новости Днепра про Лежали посеред вулиці: у Дніпрі двоє хлопчиків втратили свідомість через алкоголь

Нагадаємо, у Дніпрі шукають 6-річного поліція Макара Орешкіна. Хлопчик вийшов з дому та побіг в сторону дитячого майданчика, але досі не повернувся. Деталі ТУТ

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Новости Днепра про Лежали посеред вулиці: у Дніпрі двоє хлопчиків втратили свідомість через алкогольУкраїнська Новости Днепра про Лежали посеред вулиці: у Дніпрі двоє хлопчиків втратили свідомість через алкогольРусский

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#діти #новини Дніпра #полиция
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