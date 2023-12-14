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  • Лежала без сил на снігу: на Дніпропетровщині врятували літню жінку, яка загубилася

Лежала без сил на снігу: на Дніпропетровщині врятували літню жінку, яка загубилася

Сьогодні 17:55
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У Лихівській громаді П'ятихатського району поліціянт допоміг безпорадній бабусі.

Новости Днепра про Лежала без сил на снігу: на Дніпропетровщині врятували літню жінку, яка загубилася

Майже непритомну бабусю помітили правоохоронці вдень 13 грудня. Літня жінка лежала в снігу обабіч дороги, коли інспектори побачили її під час патрулювання. Як розповів поліціянт, вона була втомленою та в мокрому одязі. 

Змерзлу бабусю забрали до машини та відвезли до найближчого пункту незламності, де жінку переодягнули та обігріли. Постраждалу оглянули лікарі, а впевнившись, що з нею все гаразд – нагодували та напоїли теплим чаєм.

Згодом вдалося знайти рідних жінки. Як виявилося, бабуся відійшла від дому на 10 кілометрів, але потім не знайшла додому назад. Втомившись від далекої подорожі, вона впала обабіч дороги. 

Поліцейські закликають не проходити повз людей, які потребують вашої підтримки. Ускладнені погодні умови можуть коштувати комусь життя! Якщо ви помітили людину, яка виглядає розгубленою або не орієнтується на місцевості, не будьте байдужими – поцікавтеся, чи все гаразд та запропонуйте допомогу.
 
Також варто не забувати про пункти незламності, де вас можуть за потреби обігріти та нагодувати.
 

Новости Днепра про Лежала без сил на снігу: на Дніпропетровщині врятували літню жінку, яка загубилася

Нагадаємо, раніше неповнолітню дівчину, яка зникла у Кривому Розі кілька днів тому, знайшли з порізаними венами.

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Новости Днепра про Лежала без сил на снігу: на Дніпропетровщині врятували літню жінку, яка загубиласяУкраїнська Новости Днепра про Лежала без сил на снігу: на Дніпропетровщині врятували літню жінку, яка загубиласяРусский

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