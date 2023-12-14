Лежала без сил на снігу: на Дніпропетровщині врятували літню жінку, яка загубилася

Майже непритомну бабусю помітили правоохоронці вдень 13 грудня. Літня жінка лежала в снігу обабіч дороги, коли інспектори побачили її під час патрулювання. Як розповів поліціянт, вона була втомленою та в мокрому одязі.
Змерзлу бабусю забрали до машини та відвезли до найближчого пункту незламності, де жінку переодягнули та обігріли. Постраждалу оглянули лікарі, а впевнившись, що з нею все гаразд – нагодували та напоїли теплим чаєм.
Згодом вдалося знайти рідних жінки. Як виявилося, бабуся відійшла від дому на 10 кілометрів, але потім не знайшла додому назад. Втомившись від далекої подорожі, вона впала обабіч дороги.
Нагадаємо, раніше неповнолітню дівчину, яка зникла у Кривому Розі кілька днів тому, знайшли з порізаними венами.
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