Летять “мопеди”: у Дніпрі та області знову загроза застосування “Шахедів”

У Дніпрі знову загроза атаки "Шахедами".

У Дніпрі о 18:42 оголосили повітряну тривогу. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, на Дніпропетровщині знову загроза застосування ударних БпЛА.

Про це також повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова Нікопольскої РВА Євген Євтушенко. Лукашук уточнив, що дрони летять з півдня.

Скоріше за все, до Дніпра нічого не долетить, проте радимо сховатися подалі від вікон та зайти в приміщення. Зауважимо, що нашу область атакують “мопедами” третій день поспіль.

Раніше у повітряному командуванні “Схід” показали, як полюють за російським залізяччям.

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