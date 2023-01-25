“Леопарди” тепер вільні: уряд Німеччини дозволив відправити свої танки Україні

Уряд Німеччини оголосив про відправку своїх танків Leopard Україні та дозволив реекспорт іншим країнам.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Зазначається, що Німеччина погодила відправку танків Leopard для України та дозволила їх реекспорт від інших країн.

Сама Німеччина планує відправити до України роту танків – це 14 одиниць.

Тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування системи.

Крім цього, міністр оборони Польщі Марцин Очепа повідомив, що Європа, США та Канада можуть без особливих зусиль відправити 100 Leopard до України, і висловив сподівання, що Німеччина не лише дозволить постачання третім країнам, а й передасть свої танки.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що для того, щоб суттєво змінити позиції на полі бою, Україні необхідно 400 таких танків.

300-400 таких танків насправді перевершили б 2000-3000 радянських танків… Це б різко прискорило темп війни і дало б старт завершальним етапам, – зауважив він.

Про передачу цих танків говорять вже не перший тиждень. Уряд Німеччини відмовлявся давати згоду на відправку цього озброєння. Через це українці почали флешмоб FreeTheLeopard, у рамках якого вимагали звільнити Леопардів та одягалися в щось з характерним тваринним принтом.

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