Лелекам у Дніпрі збудували нову “квартиру”, замість знищеного гнізда

Пташина "єОселя" в дії.

В одному із приватних секторів Дніпра відновили лелече гніздо.

Пернаті збудували гніздо зверху опори зовнішнього освітлення. Згодом пташина “квартира” впала, і місцеві мешканці серйозно занепокоїлися долею лелек, адже їм нікуди було повернутися.

Днями працівники КП “Міськсвітло” відновили дім для пернатих друзів.

Комунальники доклали всі зусилля, щоб відновити дім для цих прекрасних птахів, і тепер лелеки знову мають безпечне та затишне місце для проживання.

Дякуємо всім, хто долучився до цієї благородної справи та підтримав нас у відновленні домівки для наших пернатих мешканців! – йдеться у повідомленні департаменту благоустрою.

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