Легкоатлетка із Дніпра виборола чергову нагороду на етапі Діамантової ліги у Монако

Дніпровські спортсмени продовжують завойовувати престижні нагороди.

Українські легкоатлети завершили виступи на дев’ятому етапі Діамантової ліги в Монако.

На ньому Ірина Геращенко отримала срібло, а Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою.

Україна була представлена на етапі лише в жіночих стрибках у висоту. На турнірі стартували три українки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Магучіх не встигла вчасно дістатися на попередній етап у Польщі, на якому перемогу здобула Геращенко. Окрім “золота”, Ірина спільно з Юлією Левченко виконали олімпійський норматив та здобули ліцензії на Ігри-2024.

Геращенко подолала висоту 1.96 метра з першої спроби серед усіх учасниць. Магучіх це вдалося з другої спроби.

Лише одна спортсменка — австралійка Оліслагерс — подолала планку в 1.99 метра. Геращенко зупинилася на цій висоті, а Магучіх після двох невдалих спроб перенесла висоту на 2.01 м.

Для Магучіх стрибок на 2.01 метра був останньою спробою виконати олімпійський норматив саме в Монако і продовжити боротьбу за нагороду. Однак ним дніпровська легкоатлетка не скористалася, посівши підсумкове третє місце.

Оліслагерс у статусі чемпіонки перенесла висоту на 2.03 метра, намагаючись оновити особистий рекорд. Однак з двох спроб її не взяла, закінчивши змагання з результатом 1.99 метра.

Діамантова ліга. Монако. Стрибки у висоту (жінки)

Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1.99 метра

Ірина Геращенко (Україна) — 1.96 м

Ярослава Магучіх (Україна) — 1.96 м

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