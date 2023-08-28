“Легко не буде, але все закінчиться так швидко, як і почалося”: Подоляк про кінець війни

На думку Михайла Подоляка, перемога України не буде легкою, але все закінчиться в один момент, як і почалося.
Радник голова ОП вважає, що в Кремлі відчувають невідворотну поразку. Чим більше Росія втрачає окупованих територій, тим швидше відбудеться падіння підтримки режиму російськими елітами.
Вбивство Пригожина та підготовка нової мобілізації для насичення фронту — виграш часу. Але годинник уже веде зворотний відлік. Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров‘ю. У міру просування на Півдні та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду. Зрештою все закінчиться швидко і в один момент — так само, як і почалося, – написав Михайло Подоляк у своєму твіттері.
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