“Легко не буде, але все закінчиться так швидко, як і почалося”: Подоляк про кінець війни

Радник голова Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку про те, як може завершитися російсько-українська війна.

На думку Михайла Подоляка, перемога України не буде легкою, але все закінчиться в один момент, як і почалося.

Радник голова ОП вважає, що в Кремлі відчувають невідворотну поразку. Чим більше Росія втрачає окупованих територій, тим швидше відбудеться падіння підтримки режиму російськими елітами.

Вбивство Пригожина та підготовка нової мобілізації для насичення фронту — виграш часу. Але годинник уже веде зворотний відлік. Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров‘ю. У міру просування на Півдні та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду. Зрештою все закінчиться швидко і в один момент — так само, як і почалося, – написав Михайло Подоляк у своєму твіттері.

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