Легендарний український воїн Данііл “Моджахед” Ляшук, який загинув під Бахмутом, буде похований у Дніпрі

Про це повідомив побратим воїна Руслан Краснов. За його словами, Данііл ще при житті озвучував бажання бути похованим у Дніпрі.
Краснов додав, що точний час і місце прощання стануть відомі пізніше.
“Поховання нашого побратима буде і місті Дніпро. Ми це з ним обговорювали і я знаю, що він хотів би саме так. Тож усі, хто хоче з ним попрощатися, чекайте більш детальної інформації”, – звернувся до інтернет-користувачів Руслан.
Народний Герой України Данііл Ляшук народився в місті Брест, що в Білорусі. У 14 років з батьками переїхав до українського Криму, де вивчився на моряка. Після анексії півострова та початку війни на Донбасі він вирішив стати на захист України, тож поїхав у АТО добровольцем. Перше бойове поранення він отримав 19 січня 2015 року в Луганській області. 18 серпня 2022-го під час виконання бойового завдання його знову було поранено. Уламки влучили в живіт, легені, печінку, але після низки складних операцій і реабілітації Данііл знову взяв до рук зброю та відправився у найгарічіші точки фронту.
Захисник так і не отримав українського громадянства. Зараз побратими, журналісти та всі, хто знав героя, просять надати йому громадянство України посмертно.
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