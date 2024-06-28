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Ледве не збили дітей на дитмайданчику: у Дніпрі підлітки їздили з великою швидкістю на “Запорожці”

Сьогодні 14:37
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У Дніпрі на житловому масиві Тополя підлітки ганяли на "Запорожці".

Новости Днепра про Ледве не збили дітей на дитмайданчику: у Дніпрі підлітки їздили з великою швидкістю на

Підлітків на авто помітили вчора ввечері, 27 червня, близько 20:00 на ж/м Тополя-2. За словами місцевої мешканки, вони ледве не збили дітей на дитячому майданчику та жінок, які прибирали в клумбах.

Про це місцева мешканка розповіла на сторінці “Мій район Тополя” у Facebook та опублікувала відео.

Вона також додала, що підлітки вже не вперше катаються на авто по території школи та дворам будинків. Жінка закликала батьків провести бесіду з дітьми.

“Сьогодні, близько 20:00, підлітки на цьому Запорожці ледве не збили дітей на дитячому майданчику біля 26 будинку, на Тополі-2, і жінок, які прибиралися в клумбі. Заява написана, відео передано поліції. Сподіваюся щось вирішать. Якщо побачите, викликайте поліцію, ці поїздки явно закінчаться погано. Вони часто їздять по школі та дворах. Якщо це побачать батьки, прохання провести розмову. Це не нормально”, – написала місцева мешканка.

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Новости Днепра про Ледве не збили дітей на дитмайданчику: у Дніпрі підлітки їздили з великою швидкістю на Українська Новости Днепра про Ледве не збили дітей на дитмайданчику: у Дніпрі підлітки їздили з великою швидкістю на Русский

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