Ледве не збили дітей на дитмайданчику: у Дніпрі підлітки їздили з великою швидкістю на “Запорожці”

У Дніпрі на житловому масиві Тополя підлітки ганяли на "Запорожці".

Підлітків на авто помітили вчора ввечері, 27 червня, близько 20:00 на ж/м Тополя-2. За словами місцевої мешканки, вони ледве не збили дітей на дитячому майданчику та жінок, які прибирали в клумбах.

Про це місцева мешканка розповіла на сторінці “Мій район Тополя” у Facebook та опублікувала відео.

Вона також додала, що підлітки вже не вперше катаються на авто по території школи та дворам будинків. Жінка закликала батьків провести бесіду з дітьми.

“Сьогодні, близько 20:00, підлітки на цьому Запорожці ледве не збили дітей на дитячому майданчику біля 26 будинку, на Тополі-2, і жінок, які прибиралися в клумбі. Заява написана, відео передано поліції. Сподіваюся щось вирішать. Якщо побачите, викликайте поліцію, ці поїздки явно закінчаться погано. Вони часто їздять по школі та дворах. Якщо це побачать батьки, прохання провести розмову. Це не нормально”, – написала місцева мешканка.

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