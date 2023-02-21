Ледь не згоріли: на Дніпропетровщині рятувальники витягли людей з палаючої квартири

21-го лютого о 01:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бориса Джонсона міста Покров Нікопольського району, горить квартира та четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Коли на місце прибули вогнеборці, о виявилось, що палає однокімнатна квартира на 4-му поверху п’ятиповерхівки. В палаючій квартирі було виявлено двох людей.

Чоловіка та жінку рятувальники винесли з помешкання на вулицю та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Після обстеження жінку 1964 р.н. з попереднім діагнозом термічні опіки тіла та отруєння продуктами горіння (стан середньої важкості) відправили до лікарні. Чоловік від госпіталізації відмовився.

На повну ліквідацію пожежі пішла майже година. Вогнем знищено диван, меблі та внутрішнє оздоблення стін однокімнатної квартири на загальній площі 25 кв.м.

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