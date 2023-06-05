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Лас-Веґас поблизу Дніпра: у Підгородньому викрили підпільний гральний клуб

Сьогодні 17:26
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У Підгородньому облаштували підпільний гральний клуб.

Новости Днепра про Лас-Веґас поблизу Дніпра: у Підгородньому викрили підпільний гральний клуб

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, в області викрили нелегальний гральний клуб. 

За даними слідства, маленький “Лас-Веґас” облаштували в містечку Підгородньому поблизу Дніпра. Шестеро учасників організованої групи створили гральний клуб, куди потрапити можна було лише за попереднім записом. 

Гравці мали зателефонувати адміністратору підпільного закладу, щоб їх впустили на сеанс. Протягом півтора року учасники забезпечували умови користування симуляторами гральних автоматів без ліцензії з доступом до азартних ігор через мережу Інтернет. 

Отримані від гравців гроші ділили на шістьох. Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи та гральному закладі правоохоронці знайшли мобільні телефони, гроші, техніку, документацію. Усі речдоки вилучили та відправили на експертизу. 

Досудовим розслідуванням займалися дніпровські слідчі та співробітники Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Усіх затриманих підозрюють у вчиненні незаконної діяльності, що пов’язана з азартними іграми без ліцензії. 

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Новости Днепра про Лас-Веґас поблизу Дніпра: у Підгородньому викрили підпільний гральний клубУкраїнська Новости Днепра про Лас-Веґас поблизу Дніпра: у Підгородньому викрили підпільний гральний клубРусский

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