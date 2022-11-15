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Київстар попереджає про проблеми зі зв’язком

Сьогодні 18:08
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У Київстара проблеми зі зв'язком через обстріли.

Новости Днепра про Київстар попереджає про проблеми зі зв'язком

Компанія Київстар попередила про можливі перебої зі зв’язком. Через обстріли може зникати мережа. Спеціалісти знають про проблему та вирішать як тільки це буде можливо. 

Новости Днепра про Київстар попереджає про проблеми зі зв'язком

15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет. Ціль – об’єкти енергетики. Вже відомо про влучання в Києві, на Хмельниччині, Львові і низці інших міст. Можливі перебої зі світлом та зв’язком. Зокрема, в Дніпропетровській області ввели екстрені відключення. 

Користувачі повідомляють, що також знизилася швидкість інтернету.

Інструкція, як ввімкнути національний роумінг: 

Новости Днепра про Київстар попереджає про проблеми зі зв'язком

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