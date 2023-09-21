Ким і скільки потрібно працювати у Дніпрі щоб купити собі новий iPhone 15

Нещодавно в США було представлено iPhone 15. Продавати його почнуть із 22 вересня. У телефоні, серед іншого, корпус зроблений з титану, встановлений передовий чіп А17 і перископічний об'єктив камери. У США вартість пристрою коливається від 799 до 1599 дол. Очікується, що в Україні ця модель коштуватиме від 30 до 45 тис. грн залежно від модифікації – розміру екрану та обсягу пам'яті.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки потрібно працювати жителям Дніпра різних професій, щоб купити новий iPhone.

Середня зарплата у Дніпрі, згідно з порталом вакансій та резюме, складає 17,5 тис грн. Тобто в середньому потрібно три місяці отримувати цю середню зарплату та телефон у кишені. Найбільше у Дніпрі отримують виконавчий директор, категорійний менеджер, керівник відділу продажів, водій-міжнародник, стоматолог, супервайзер, ріелтор, директор ресторану, менеджер з розвитку, шиномонтажник, автоелектрик, виконроб, начальник відділу кадрів. У середньому зарплата цих фахівців коливається від 55 до 30 тис грн, а отже, теоретично за місяць вони можуть заробити на iPhone 15 у різних модифікаціях.

Зарплатня автослюсаря, ветеринара, плиточника, автомаляра, головного бухгалтера, ювеліра будівельника, директора магазину, бізнес-тренера, майстра з ремонту телефонів, косметолога, фрезерувальника, токаря, водія, контруктора, маляра, зварювальника, технолога харчового виробництва, механіка, механіка , адвоката, сушиста та терапевта коливається в середньому від 28,5 до 20 тис грн.

А значить, щоб купити телефон їм потрібно пропрацювати два місяці, не роблячи жодних інших покупок, не витрачаючи гроші на їжу, комуналку, проїзд та інше.

Найдовше – понад три місяці потрібно працювати мерчендайзеру, няні, вчителю, офіціанту, касиру, медсестрі, лаборанту, хатній робітниці охоронцю, прибиральниці, санітарці.

Їхня середня зарплата коливається від 13 до 8,4 тис грн залежно від спеціальності.

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