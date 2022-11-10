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  • Кидався на людей з палицею: у Дніпрі біля супермаркету АТБ неадекват забирав їжу у військового

Кидався на людей з палицею: у Дніпрі біля супермаркету АТБ неадекват забирав їжу у військового

Сьогодні 16:30
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У Дніпрі біля супермаркету на проспекті Гагаріна чоловік у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння кидався на перехожих з палицею, гучно лаявся та погрожував людям фізичною розправою. Утихомирила неадеквата курсантка університету МВС.

Новости Днепра про Кидався на людей з палицею: у Дніпрі біля супермаркету АТБ неадекват забирав їжу у військового

Вчора 9 листопада, близько 19 години вечора, поблизу супермаркету на проспекті Гагаріна неадекватний чоловік влаштував дебош. Як розповіла курсантка Анастасія, вона якраз поверталася додому, коли почула крики.

Вона побачила, як чоловік напідпитку намагався вирвати у військового пакет з харчами. Він поводився агресивно та погрожував побити військовослужбовця. Анастасія викликала патрульних, а сама вирішила заспокоїти дебошира.

Той на зауваження відреагував агресивно, дістав зі смітника палицю та замахувався на перехожих та дітей. Анастасія підійшла зі спини до неадеквата та забрала в нього палицю. Дівчина утримувала п’яницю до прибуття патрульних. На щастя, ніхто не постраждав, а дебоширом займуться поліціянти.

Новости Днепра про Кидався на людей з палицею: у Дніпрі біля супермаркету АТБ неадекват забирав їжу у військового

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Новости Днепра про Кидався на людей з палицею: у Дніпрі біля супермаркету АТБ неадекват забирав їжу у військовогоУкраїнська Новости Днепра про Кидався на людей з палицею: у Дніпрі біля супермаркету АТБ неадекват забирав їжу у військовогоРусский

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