Кидався на людей з палицею: у Дніпрі біля супермаркету АТБ неадекват забирав їжу у військового

У Дніпрі біля супермаркету на проспекті Гагаріна чоловік у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння кидався на перехожих з палицею, гучно лаявся та погрожував людям фізичною розправою. Утихомирила неадеквата курсантка університету МВС.

Вчора 9 листопада, близько 19 години вечора, поблизу супермаркету на проспекті Гагаріна неадекватний чоловік влаштував дебош. Як розповіла курсантка Анастасія, вона якраз поверталася додому, коли почула крики.

Вона побачила, як чоловік напідпитку намагався вирвати у військового пакет з харчами. Він поводився агресивно та погрожував побити військовослужбовця. Анастасія викликала патрульних, а сама вирішила заспокоїти дебошира.

Той на зауваження відреагував агресивно, дістав зі смітника палицю та замахувався на перехожих та дітей. Анастасія підійшла зі спини до неадеквата та забрала в нього палицю. Дівчина утримувала п’яницю до прибуття патрульних. На щастя, ніхто не постраждав, а дебоширом займуться поліціянти.

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