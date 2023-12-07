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  • Квитки на популярний поїзд з Дніпра до Польщі стрімко подорожчають уже за лічені дні: нові ціни

Квитки на популярний поїзд з Дніпра до Польщі стрімко подорожчають уже за лічені дні: нові ціни

Сьогодні 19:27
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Найбільше здорожчають квитки з Києва.

Новости Днепра про Квитки на популярний поїзд з Дніпра до Польщі стрімко подорожчають уже за лічені дні: нові ціни

З 10 грудня залізничний перевізник підіймає тарифи. Укрзалізниця анонсувала стрімке подорожчання квитків на міжнародні напрямки. Деякі із них курсують з Дніпра.

Найбільше здорожчають квитки на рейс Київ – Варшава – Київ. Ціна підскочить на 72%. Найменше підвищать ціни на нічних поїздах до Відня та Перемишля.

Зросте також вартість квитків на потяги, що курсують до Польщі:

  • на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%;
  • з Харкова — 17-48%;
  • з Києва — 15-47%;

На проїзд в Інтерсіті+ “Київ — Перемишль — Київ” ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді “Одеса — Перемишль — Одеса” — у діапазоні 37-49%. Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта. До 10 грудня квитки можна придбати за старою ціною.

До прикладу, якщо квиток на рейс Дніпро – Хелм в купе коштував 2 тисячі 233 гривні, то при піднятті ціни на 11% його ціна зросте на 245 гривень. 

Нагадаємо, раніше УЗ анонсувала запуск нового прямого потягу до Польщі з Дніпра. Курсувати він почне 9 грудня. 

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Новости Днепра про Квитки на популярний поїзд з Дніпра до Польщі стрімко подорожчають уже за лічені дні: нові ціниУкраїнська

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