Квитки на популярний поїзд з Дніпра до Польщі стрімко подорожчають уже за лічені дні: нові ціни

Найбільше здорожчають квитки з Києва.

З 10 грудня залізничний перевізник підіймає тарифи. Укрзалізниця анонсувала стрімке подорожчання квитків на міжнародні напрямки. Деякі із них курсують з Дніпра.

Найбільше здорожчають квитки на рейс Київ – Варшава – Київ. Ціна підскочить на 72%. Найменше підвищать ціни на нічних поїздах до Відня та Перемишля.

Зросте також вартість квитків на потяги, що курсують до Польщі:

на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%;

з Харкова — 17-48%;

з Києва — 15-47%;

На проїзд в Інтерсіті+ “Київ — Перемишль — Київ” ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді “Одеса — Перемишль — Одеса” — у діапазоні 37-49%. Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта. До 10 грудня квитки можна придбати за старою ціною.

До прикладу, якщо квиток на рейс Дніпро – Хелм в купе коштував 2 тисячі 233 гривні, то при піднятті ціни на 11% його ціна зросте на 245 гривень.

Нагадаємо, раніше УЗ анонсувала запуск нового прямого потягу до Польщі з Дніпра. Курсувати він почне 9 грудня.

Читайте також:

Українська

Автор: