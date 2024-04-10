Квітнуть магнолія Кобус та ранні мигдалі: у суботу у Дніпрі працюватиме ботсад

Насолоджуйтеся весною!

У цю суботу, 13 квітня, ботанічний сад Дніпровського національного університету буде відкритий для відвідування з 10:00 до 16:00.

Про це повідомили на сторінці ботсаду у Facebook.

Зазначається, що на відвідувачів чекатимуть екскурсії садом, відвідування експозиційної оранжереї, продаж рослин в виробничій теплиці та в парниках. Крім того, для усіх охочих проведуть майстер-клас з малювання по глині.

Кожен учасник забере з собою глиняний магніт, розписаний власноруч. Можна приєднуватися з 11:00. На території саду вже цвіте магнолія Кобус, ранні мигдалі та первоцвіти. Чекаємо на вас! – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, вхід для дорослих – 45 грн, для дітей – 15 грн!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі цвітуть квіти, які названі іменем персонажа давньогрецької міфології (ФОТО).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: