“Квартири тепер газові камери”: жителі Дніпра скаржаться на промисловий генератор біля АТБ

У Дніпрі розгорівся скандал через промисловий генератор біля магазину.

Жителі будинку за адресою проспект Олександра Поля, 94 скаржаться на промисловий генератор, який встановили біля місцевого АТБ. За словами містян, з 6 липня вони живуть в пеклі.

Генератор, який живить магазин під час відключень світла, встановили впритул до стінки будинку. Через це весь шум та вихлопні гази йдуть до квартир місцевих мешканців.

Електроенергії немає майже цілий день і кожен день і генератор магазину АТБ працює щодня по 12+ годин, навіть після закриття магазину неможливо вивітрити кіптяву з квартир по кілька годин, – жаліються люди.

У квартирах стоїть не вивітрювана кіптява, гар та туман від вихлопних газів промислового генератора.

Генератори біля будинків – що каже закон?

Зауважимо, що на час воєнного стану та крайньої потреби під час вимушених форс-мажорів, використання генератора є виправданим. Тому посадовці не зможуть притягнути власників магазинів до відповідальності.

Водночас підприємці мають дотримуватися певних норм навіть у таких випадках. Зокрема, відстань від будинку до генераторів має складати не менше 6 метрів. Як бачимо на фото, які надали жителі будинку, генератор встановлений впритул до стіни, що є порушенням.

У Держспоживслужбі бізнесу радять встановити прилади на гумовий килим або обладнати шумоізоляційним кожухом, аби зменшити хоча б шум.

А от позбавитися вихлопних газів, які заважають жителям будинків, буде важче. Єдине рішення – перенесення генератора, але й це може не допомогти.

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