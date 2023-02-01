Квартири на річці та хід для масонів: під якою будівлею у Дніпрі може протікати Половиця

У Дніпрі є незвичайний будинок. Знаходиться він практично на річці, вірніше, під ним є колектор, у який близько 150 років тому було «заховано» міську річку Половиця. Принаймні так говорять міські легенди.

У Дніпрі є незвичайний будинок. Знаходиться він практично на річці, вірніше, під ним є колектор, у який близько 150 років тому було «заховано» міську річку Половиця. Принаймні так говорять міські легенди.

На початку минулого століття на вулиці Фабра знаходилися прибуткові будинки із найдорожчими квартирами. Вулиця раніше називалася Садовою, оскільки поряд з нею знаходився Катеринославський Казенний Сад, тобто постояльці зі своїх вікон бачили чудову картину: безліч дерев та квітів. Один із перших будинків тут був побудований 1888 року. Пізніше на Садовій з’явився готель «Пальміра».

Першим прибутковим будинком, збудованим на цій вулиці, був будинок сім’ї Андрієвських. 1914 року до нього додався будинок купця Запорожцева. Він був зведений за проектом місцевого архітектора Олександра Красносельського. Незвичайність будівлі була в тому, що під ним протікала річка Половиця і головним завданням архітектора було зробити так, щоб будинок не постраждав від підземних вод.

Будинок заввишки 4 поверхи також мав підвальний поверх, де знаходилася кухня, пральня, їдальня, холодильна та кімнати для обслуги будинку. Квартир тут було небагато, але вони відрізнялися багатою обробкою, а також були дуже просторими. Кожна включала мінімум 5 кімнат, в квартирі також була кімната для прислуги, кухня, вітальня і їдальня. Також у будинку було опалення, а от водопровід не провели, тож прислуга будинку щодня носила до 17 відер води для обслуговування однієї квартири.

За деякими даними, під ним досі може бути тунель, в який колись була «захована» річка Половиця. Згідно з легендами, з цього тунелю можна було пройти на набережну прямо до берега Дніпра. А ще згідно з однією легендою, будинок розташований так, щоб з нього через цей тунель можна було потрапити в іншу будівлю, що стоїть на центральному проспекті, де раніше міг бути «штаб» місцевих масонів. Але підтвердження цим легендам немає. Та й виглядають вони трохи неправдоподібно, враховуючи, що раніше і в Дніпрі, і в інших міських річках рівень води був набагато вищим, та й навряд чи масони, якщо такі були в Дніпрі, захотіли б йти на зустріч у брід тунелем, намочивши як мінімум ноги.

фото: блог Артема Костюка

Читайте також:

Українська Русский

Автор: