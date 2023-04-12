Квартира за 2,4 млн грн та золоті злитки в магазині: секрети будинку Зільбермана у Дніпрі (ФОТО)

Багато старовинних будівель Дніпра за весь час з початку будівництва і до сьогодні практично не змінили свого призначення. Так, на вулиці Княгині Ольги, у триповерховому будинку зведеному у 1890-х роках досі на першому поверсі знаходяться магазини та контори, а на другому та третьому живуть люди та продається нерухомість.

У 1890 році купець першої гільдії Абрам Зільберман купив ділянку, де знаходився будинок власника мануфактурної фабрики, але будівля була покинута. Через час архітектором Тіссеном на ділянці було збудовано триповерховий будинок, на кілька корпусів, де частина приміщень відводилася під контори, а частина – для проживання. На першому поверсі будівлі була контора купця з його магазинами. Справи у мануфактурної фірми «Зільберман і Сини» йшли добре, магазинів ставало дедалі більше, нові торгові точки відкривалися не тільки у нашому місті, а й у сусідніх.

У 1910 року головну контору було переведено до Харкова, а в будинку в Дніпрі залишилося тільки керуюче магазинами відділення та магазини. Частину будівлі здавали в оренду. До 1910 року в будинку знаходилася Служба колії Катерининської залізниці, кілька магазинів Зільбермана та приватні квартири. У 1919 році будівля була націоналізована, але по суті не змінилася. На перших поверхах були магазини, ощадкаса, поштове відділення, а на верхніх – квартири.

1943 року під час визволення Дніпра будівля згоріла. Тоді ж у місті з’явилися чутки, що перед смертю в 1904 році Зільберман сховав у підпіллі кілька злитків золота, вказувалося навіть місце – під стелажами з тканиною в одному з магазинів (в будинку їх було два). Казали, що хитрий власник облаштував сейф навіть не сказавши про це родині і складав туди переведений у твердий метал виторг. На руїнах будівлі регулярно почали з’являтися бажаючі знайти золото. До того моменту вже мало хто пам’ятав, де розташовувалися магазини в будинку, впізнати кімнати після воєнних дій було важко.

Будинок Зільбермана в 1943-1944 роках був небезпечним місцем. Постраждалий від бомб і вогню він частково обвалювався, частини фасаду могли обвалитися будь-якої миті. А один із «мисливців» за золотом навіть загинув. Оступившись у темряві він упав і вдарився головою. Згідно іншої версії, казали, що він мав спільника, вони знайшли золото і один «шукач» просто позбувся «колеги» щоб не ділити скарб. Але вже за кілька років розмови про схованку Зільбермана затихли і про золото ніхто не згадував.

До 1949 року один із корпусів будинку був відновлений і там оселилися люди, а на першому поверсі відкрився магазин одягу. Інший корпус, що виходить на проспект, відновили пізніше і до 1990-х років він використовував трест «Дніпрогеологія».

На початку 2000-х будинок відреставрували. Сьогодні на першому поверсі тут, як і 100 років тому, розміщуються різні магазини, а на другому та третьому живуть люди. Купити чотирикоманатну квартиру тут можна за 2,4 млн. грн.

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