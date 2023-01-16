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Квартира висить над проваллям: у Дніпрі дивом вижили переселенці з Харкова, які винаймали житло в зруйнованому будинку

Сьогодні 15:23
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Одній із сімей, які жили в зруйнованому будинку на Перемозі пощастило бути не вдома в момент вибуху.
Новости Днепра про Квартира висить над проваллям: у Дніпрі дивом вижили переселенці з Харкова, які винаймали житло в зруйнованому будинку

 

Про це розповіла знайома сім’ї Ольга.

За словами жінки, у квартирі на 8 поверсі зруйнованої ракетою багатоповерхівки жила сім’я переселенців з Харкова. Мати Ірина з сином Богданом винаймали тут житло.

У той день син пішов провідати маму, яка була в лікарні. Якби він залишився вдома, то міг би загинути, адже їх квартира знаходилася в епіцентрі вибуху.

На фото, яке опублікувала подруга сім’ї видно, що панелей на поверхах нижче немає, а сама квартира тримаються на чесному слові.

Їхній сусід зверху теж дивом вижив. На фото видно, як чоловік з ліхтариком показує рятувальникам своє місцезнаходження.

Зараз родина залишилася ні з чим. Документи та одяг залишилися або в вцілілих кімнатах, або пропали під завалами.

Новости Днепра про Квартира висить над проваллям: у Дніпрі дивом вижили переселенці з Харкова, які винаймали житло в зруйнованому будинку

Новости Днепра про Квартира висить над проваллям: у Дніпрі дивом вижили переселенці з Харкова, які винаймали житло в зруйнованому будинкуУкраїнська

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