Квартира висить над проваллям: у Дніпрі дивом вижили переселенці з Харкова, які винаймали житло в зруйнованому будинку

Про це розповіла знайома сім’ї Ольга.
За словами жінки, у квартирі на 8 поверсі зруйнованої ракетою багатоповерхівки жила сім’я переселенців з Харкова. Мати Ірина з сином Богданом винаймали тут житло.
У той день син пішов провідати маму, яка була в лікарні. Якби він залишився вдома, то міг би загинути, адже їх квартира знаходилася в епіцентрі вибуху.
На фото, яке опублікувала подруга сім’ї видно, що панелей на поверхах нижче немає, а сама квартира тримаються на чесному слові.
Їхній сусід зверху теж дивом вижив. На фото видно, як чоловік з ліхтариком показує рятувальникам своє місцезнаходження.
Зараз родина залишилася ні з чим. Документи та одяг залишилися або в вцілілих кімнатах, або пропали під завалами.Яна Юхименко
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