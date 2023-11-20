Кусав рибалку за кросівок: на Дніпропетровщині розгулює агресивний єнот

Поблизу Павлограда рибалка зустрів агресивного єнота.

Цими вихідними у Тернівці Павлоградського району на чоловіка ледь не напав агресивний єнот. Як розповів рибалка в телеграм-каналі “Новини Павлограда”, тварина намагалася вкусити його по дорозі до ставка біля Нагульного.

Єнот стрибнув на ногу чоловіка та куснув за кросівок, але на щастя не зміг прокусити взуття. Потім тварина чіплялася за колеса велосипеда, намагаючись їх прогризти.

Містянин припускає, що тварина скажена, адже зазвичай єноти першими до людей не підходять і не кидаються на них.

Рибалки та грибники, будьте обережні в тому районі — якщо вкусить до крові, доведеться робити уколи від сказу. Також там живуть собаки, які теж можуть бути хворі на сказ, – повідомив він.

Зауважимо, з початку 2023 року на Дніпропетровщині зафіксували щонайменше 14 випадків сказу. Деякі із заражених тварин кусали людей, після чого постраждалі проходили антирабічну профілактику. У регіоні фіксували хворобу у собак, котів і звичайно ж лисиць, які вважаються одними з основних переносників сказу.

Як вберегти себе від сказу?

Перш за все, не варто підходити до диких тварин, або таких які здаються хворими. Якщо контакт із зараженою твариною відбувся, варто обов’язково повідомили про це відповідні органи та звернутися до лікаря, щоб пройти антирабічну терапію. Це допоможе запобігти інфікуванню небезпечною хворобою.

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