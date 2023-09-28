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Курсують через Дніпро, Київ, Львів: “Укрзалізниця” збільшує кількість поїздів, де буде воєнізована охорона

Сьогодні 18:05
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Працівники воєнізованої охорони мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.

Новости Днепра про Курсують через Дніпро, Київ, Львів:

“Укрзалізниця” збільшує кількість поїздів, де буде воєнізована охорона.

Зокрема, у вересні до проєкту “Залізна Безпека” долучили поїзди:

  • №29/30 Ужгород – Київ – Ужгород;
  • №59/60 Чоп – Київ – Чоп;
  • №85/86 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя;
  • №119/120 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя;
  • № 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород;
  • № 357/358 Київ – Ворохта – Київ. 

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, з червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:

  • №41/42 Дніпро – Трускавець – Запоріжжя,
  • №81/82 Київ – Ужгород – Київ,
  • Інтерсіті + №712/711 Київ – Краматорськ – Київ.

Зазначається, що супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.

Працівники воєнізованої охорони “Укрзалізниці” мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.

У компанії зазначили, що надалі планують збільшувати кількість потягів, які буде супроводжувати воєнізована охорона.

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