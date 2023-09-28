Курсують через Дніпро, Київ, Львів: “Укрзалізниця” збільшує кількість поїздів, де буде воєнізована охорона

“Укрзалізниця” збільшує кількість поїздів, де буде воєнізована охорона.
Зокрема, у вересні до проєкту “Залізна Безпека” долучили поїзди:
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Нагадаємо, з червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:
Зазначається, що супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.
Працівники воєнізованої охорони “Укрзалізниці” мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.
У компанії зазначили, що надалі планують збільшувати кількість потягів, які буде супроводжувати воєнізована охорона.
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