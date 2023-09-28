Курсують через Дніпро, Київ, Львів: “Укрзалізниця” збільшує кількість поїздів, де буде воєнізована охорона

Працівники воєнізованої охорони мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.

“Укрзалізниця” збільшує кількість поїздів, де буде воєнізована охорона.

Зокрема, у вересні до проєкту “Залізна Безпека” долучили поїзди:

№29/30 Ужгород – Київ – Ужгород;

№59/60 Чоп – Київ – Чоп;

№85/86 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя;

№119/120 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя;

№ 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород;

№ 357/358 Київ – Ворохта – Київ.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.



Нагадаємо, з червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:

№41/42 Дніпро – Трускавець – Запоріжжя,

№81/82 Київ – Ужгород – Київ,

Інтерсіті + №712/711 Київ – Краматорськ – Київ.

Зазначається, що супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.

Працівники воєнізованої охорони “Укрзалізниці” мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.

У компанії зазначили, що надалі планують збільшувати кількість потягів, які буде супроводжувати воєнізована охорона.

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